Dopo due anni di spostamenti principalmente verso destinazioni estere, il settore turistico in Italia mostra un cambio di rotta. I viaggi dei cittadini si concentrano ora su mete vicine, preferendo spostamenti più semplici e rapidi. Questa nuova tendenza rende il turismo più flessibile, con una maggiore attenzione alle località vicine e facilmente raggiungibili. L’interesse verso il territorio nazionale si rafforza, segnando una fase di rinnovata preferenza per le destinazioni locali rispetto alle mete lontane.

Dopo due anni caratterizzati da una forte corsa verso le mete estere, lo scenario turistico nazionale registra una vigorosa inversione di tendenza. Si assiste infatti a una spettacolare ripartenza della domanda interna, con quasi 65 milioni di italiani pronti a pianificare un soggiorno entro i confini nazionali. Questa massiccia ondata di viaggiatori genererà una quota di pernottamenti imponente, destinata a superare i 213 milioni di presenze. Le capitali della cultura trainano il mercato. Questo ritorno alla vacanza di prossimità premia in modo particolare i grandi centri storici e le capitali culturali del Paese, con Milano e Napoli in prima linea. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Il nuovo modo di viaggiare degli italiani: vince la prossimità e il turismo diventa “fluido”

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Cronaca del viaggio a Roma di fra Giovanni Antonio di Pordenone 1696 1697

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