Cosenza | la Via Popilia torna protagonista tra storia e turismo lento

La Via Popilia, antica strada romana situata nella regione, sta tornando al centro dell’attenzione tra storia e turismo lento. Questa via, che attraversa diversi piccoli comuni, rappresenta un elemento di richiamo per chi desidera scoprire il patrimonio archeologico e paesaggistico locale. Sono stati convocati esperti di settore e professionisti del settore turistico per coordinare il progetto di valorizzazione. La riqualificazione mira a creare nuove opportunità di sviluppo per le comunità coinvolte, attraverso un percorso che unisce storia, cultura e slow tourism.

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? Punti chiave Come può un'antica strada romana generare ricchezza per i piccoli comuni?. Chi sono gli esperti che guideranno il rilancio della Via Popilia?. Cosa può offrire il turismo lento ai territori tra Calabria e Campania?. Perché l'ingegneria romana è fondamentale per lo sviluppo economico attuale?.? In Breve Convegno il 22 maggio alle ore 19.00 presso la Cattedrale di Cosenza.. Relatori includono Don Luca Perri, Fulvio Terzi, Paola Morano e Raffaele Pane.. Percorso storico univa antiche colonie della Magna Grecia e territorio dei Brettii.. Obiettivo sviluppo economico per piccoli centri tramite turismo lento e risorse agronomiche.. Il 22 maggio alle ore 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza: la Via Popilia torna protagonista tra storia e turismo lento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Appartamento Via Popilia 133C - Cosenza Sullo stesso argomento Turismo lento e spiritualità: Frosinone protagonista nei nuovi "Itinerari Urbani Religiosi" del LazioLa Regione lancia una piattaforma digitale per valorizzare il patrimonio sacro cittadino. Leggi anche: Agliè punta sul turismo lento: 144mila euro per natura e storia Cosenza, l’Associazione La Via Popilia presenta l’incontro sulle strade consolari romane | INFOIl 22 maggio prossimo alle ore 19.00, nella splendida cornice della Cattedrale di Cosenza, si terrà un importante convegno sulle strade consolari romane, organizzato dall’Associazione La Via Popilia c ... strettoweb.com Cosenza, intitolata a Cristo Re la piazza prospiciente la Chiesa di via PopiliaOvviamente – ha proseguito Franz Caruso – l’attenzione della mia amministrazione per via Popilia non si ferma a questa intitolazione. So bene di quanta cura ha bisogno e di quante altre realizzazione ... cosenzapost.it