Turismo e infiltrazioni Protocollo di contrasto

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Fabriano ha firmato un protocollo di tre anni in prefettura ad Ancona per contrastare le infiltrazioni criminali nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione. La misura mira a rafforzare i controlli e prevenire infiltrazioni di attività illegali all’interno di queste industrie. La firma è avvenuta alla presenza delle autorità locali e delle forze dell’ordine.

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Il Comune di Fabriano ha sottoscritto in prefettura ad Ancona un Protocollo d’intesa triennale per contrastare le infiltrazioni criminali nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione. Promosso dal prefetto Maurizio Valiante, l’accordo coinvolge diversi Comuni marchigiani, forze dell’ordine, ordini professionali e categorie economiche per prevenire riciclaggio, usura ed estorsione lungo tutta la filiera delle forniture e dei servizi. Tra le misure operative, le amministrazioni comunali chiederanno la comunicazione antimafia per le attività soggette a Scia o autorizzazione, monitorando con particolare attenzione variazioni societarie e nuove aperture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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