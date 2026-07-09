È stato firmato un protocollo per incentivare le denunce di usura e offrire supporto a famiglie e imprese. L'obiettivo è contrastare il fenomeno che, seppur in aumento, rimane spesso nascosto per paura o timore. Le autorità intendono facilitare l'accesso alle segnalazioni e rafforzare le misure di tutela per chi si trova coinvolto in situazioni di usura. La firma mira a combattere l'illegalità e a promuovere un intervento più efficace.

L'usura continua a crescere nell'ombra. Non è l'assenza del fenomeno a preoccupare le istituzioni, ma il silenzio di chi ne resta vittima. Un silenzio fatto di paura, vergogna e isolamento che rende ancora più difficile colpire un business criminale capace di soffocare famiglie e piccole imprese. Un'arma in più contro l'usura Da questa consapevolezza nasce il Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dell'usura nella provincia di Brindisi, sottoscritto ieri in Prefettura alla presenza del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, il prefetto Maria Grazia Nicolò. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Contrasto all'usura: firmato un protocollo per favorire le denunce e aiutare famiglie e imprese

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