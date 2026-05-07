Turismo e legalità tavolo in Prefettura | Atex Campania e Adv Unite spingono per il protocollo anti-infiltrazioni

Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro in Prefettura dedicato alla tutela del settore turistico e della ristorazione. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di associazioni e organizzazioni che operano nel campo, con l’obiettivo di definire un protocollo volto a contrastare le infiltrazioni criminali. L’iniziativa mira a predisporre strumenti concreti di controllo e prevenzione per il settore.

Un nuovo passo verso la definizione di strumenti di controllo e prevenzione contro le infiltrazioni criminali nel comparto turistico e della ristorazione. Atex Campania e Adv Unite hanno accolto con favore la convocazione del tavolo operativo fissato dalla Prefettura di Napoli per il prossimo 13 maggio. Le due associazioni hanno ringraziato il prefetto per aver raccolto il nuovo appello rivolto dalle categorie del settore, chiedendo di accelerare il percorso avviato nei mesi scorsi per arrivare alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa dedicato alla legalità nel turismo. Il confronto avviato nei mesi scorsi. L’iniziativa nasce da una richiesta avanzata tempo fa proprio da Atex Campania e Adv Unite, che avevano sollecitato un confronto istituzionale su un tema considerato strategico per il futuro dell’economia turistica del territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Depurazione, siglato protocollo di legalità per il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubbliciÈ stato firmato stamattina presso Villa Whitaker a Palermo un protocollo di legalità tra le prefetture della Sicilia occidentale e la Struttura...

Sindacati uniti contro le infiltrazioni mafiose: adesione al protocollo per turismo e ristorazioneLe organizzazioni sindacali Ugl, Cgil, Cisl e Uil hanno aderito nella giornata di giovedì 16 aprile al protocollo d’intesa sulle iniziative di...