La Tunisia ha adottato misure urgenti per affrontare blackout elettrici e interruzioni idriche che stanno causando gravi disagi ai cittadini. La situazione ha portato a frequenti interruzioni dell’energia e della fornitura d’acqua, con conseguenti problemi quotidiani per le abitazioni e le attività commerciali. Le autorità hanno deciso di intervenire immediatamente, senza dettagli sui provvedimenti specifici adottati. La crisi si protrae da settimane, aggravando le difficoltà della popolazione.

Emergenza Blackout e Interruzioni Idriche in Tunisia. TUNISI (ITALPRESS) – La Tunisia sta affrontando una situazione critica a causa di blackout elettrici e interruzioni della fornitura idrica che stanno causando difficoltà significative ai cittadini. Il presidente Kais Saied ha presieduto una riunione d’emergenza per affrontare questi fenomeni, che sta avendo ripercussioni in diverse aree del Paese. Il meeting ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui i ministri competenti e i dirigenti delle aziende pubbliche Steg e Sonede, insieme al direttore generale della Protezione civile. Nel corso dell’incontro, Saied ha definito le prolungate sospensioni di servizi essenziali come “fenomeni non ordinari”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tunisia: Saied adotta misure urgenti per contrastare blackout e interruzioni idriche.

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