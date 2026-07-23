Il presidente della Repubblica tunisina ha convocato una riunione al Palazzo di Cartagine con membri del governo per discutere il Piano di Sviluppo 2026-2030. Durante l'incontro, ha proposto di convertire il debito in investimenti per favorire la crescita economica del paese. Nessuna altra informazione su decisioni specifiche o accordi presi durante la riunione.

Riunione al Palazzo di Cartagine: Focus sul Piano di Sviluppo 2026-2030. TUNISI (TUNISIA) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha convocato una riunione al Palazzo di Cartagine con alcuni dei principali esponenti del governo. Presenti il presidente del governo, Sarra Zaafrani Zenzri, il ministro dell’Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh, e il governatore della Banca centrale, Fathi Zouhair Nouri. Secondo comunicazioni ufficiali provenienti dalla Presidenza della Repubblica tunisina, l’incontro è stato incentrato sull’approvazione della legge relativa al Piano di sviluppo 2026-2030. Questo piano rappresenta un passo cruciale per il futuro economico e sociale del Paese, puntando sul rilancio delle infrastrutture e dei servizi pubblici in risposta alle esigenze dei cittadini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Saied: “Convertire il debito in investimenti per rilanciare lo sviluppo in Tunisia”

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