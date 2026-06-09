Viterbo lavori urgenti alla condotta | rischio interruzioni idriche

Giovedì, alcuni quartieri di Viterbo potrebbero affrontare interruzioni nell'erogazione dell'acqua a causa di lavori urgenti alla condotta idrica. L'intervento mira a riparare una perdita sulla rete principale, con possibili disservizi nelle zone interessate. Non sono stati specificati dettagli sulla durata dei lavori o sulla qualità dell'acqua durante l'intervento. Le autorità invitano i residenti a usare l'acqua con parsimonia e a seguire eventuali aggiornamenti.

? Punti chiave? In Breve Intervento urgente di Talete a Viterbo per riparazione condotta principale giovedì 11 giugno. La società Talete Spa interverrà giovedì 11 giugno 2026 per una riparazione urgente sulla condotta di adduttrice principale che serve il comune di Viterbo. L’operazione nasce dalla necessità di gestire una perdita rilevata dalle strutture tecniche, rendendo l’intervento indifferibile per garantire la sicurezza e la continuità del servizio idrico integrato. I lavori si concentreranno in Strada Tuscanese, precisamente in un tratto situato all’interno di una proprietà privata. Le attività operative avranno inizio alle ore 8 del mattino. Secondo le stime fornite dalla società, il completamento delle opere di ripristino è previsto per le ore 20 dello stesso giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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