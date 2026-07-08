Tuffi a Roma le stelle azzurre si danno appuntamento per gli Assoluti Estivi
Archiviato l’importante appuntamento internazionale del Bolzano Diving Meeting, l’attenzione del mondo dei tuffi italiani si sposta ora nella Capitale. Da venerdì 24 a domenica 26 il Foro Italico ospiterà i Campionati Italiani Assoluti estivi, ultimo grande banco di prova per molti azzurri prima degli Europei di Parigi, in programma dal 30 luglio al 6 agosto. Al via ci saranno tutti i migliori interpreti del panorama italiano. I riflettori saranno puntati soprattutto sulle gare dal trampolino, dove Chiara Pellacani e Matteo Santoro guideranno il lotto dei protagonisti rispettivamente al femminile e al maschile. Dopo aver trascorso la... 🔗 Leggi su Oasport.it
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