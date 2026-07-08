Archiviato l’importante appuntamento internazionale del Bolzano Diving Meeting, l’attenzione del mondo dei tuffi italiani si sposta ora nella Capitale. Da venerdì 24 a domenica 26 il Foro Italico ospiterà i Campionati Italiani Assoluti estivi, ultimo grande banco di prova per molti azzurri prima degli Europei di Parigi, in programma dal 30 luglio al 6 agosto. Al via ci saranno tutti i migliori interpreti del panorama italiano. I riflettori saranno puntati soprattutto sulle gare dal trampolino, dove Chiara Pellacani e Matteo Santoro guideranno il lotto dei protagonisti rispettivamente al femminile e al maschile. Dopo aver trascorso la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tuffi, a Roma le stelle azzurre si danno appuntamento per gli Assoluti Estivi

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