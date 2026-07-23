La Juventus affronta un deficit di 171 milioni di euro legato a diversi casi di calciomercato. Tra le questioni più urgenti ci sono i contratti di Douglas Luiz, valutato più di Malen, e il peso di Milik. Il caso Arthur riguarda un ingaggio di 3,6 milioni di euro lordi fino a giugno 2027. La situazione finanziaria del club si concentra su queste spese e sui contratti in essere.

2026-07-23 09:13:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Il caso Arthur. Emblematico anche il caso Arthur: 3.6 milioni lordi fino a giugno 2027. Un ingaggio simile a quello di Nicolò Zaniolo, fresco di adeguamento con l’Udinese. Il brasiliano è un salasso: più della metà delle squadre di Serie A non avrebbero la forza per dargli lo stipendio percepito alla Juve, aspetto che spiega benissimo la complessità del mercato in uscita affrontato da Carnevali e Massara. Pure Arkadiusz Milik, sostanzialmente fermo da due anni, è un macigno con i suoi 2,8 milioni lordi a stagione. Si porta a spasso Jacopo Fazzini, Gianluca Busio, Enrico Del Prato, Omri Gandelman e Antonio Raimondo, elementi che per Cagliari, Venezia, Parma, Lecce e Frosinone spostano gli equilibri di un’intera stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Douglas Luiz più di Malen, emblema Arthur, macigno Milik: 171 milioni di problemi Juve

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