La Juventus ha convocato i giocatori per la partita amichevole contro il Basilea, segnando l'inizio della nuova stagione. Tra i presenti ci sono Douglas Luiz e Arthur, mentre tre giocatori sono assenti. La rosa include anche diversi giovani. La partita rappresenta il primo test ufficiale della squadra in questa fase pre-stagionale. La sfida si svolge con alcune assenze e un gruppo misto di esperti e giovani calciatori.

tra i giocatori a disposizione di Spalletti. La nuova stagione della Juventus prende ufficialmente il via con il primo importante test amichevole in programma contro il Basilea. In vista dell’impegno in programma domani alle 15.30 al St. Jakob-Park, l’allenatore della squadra bianconera Luciano Spalletti ha diramato in via ufficiale l’elenco completo dei giocatori convocati. Prima chiamata per Ekhator, out Celik. Assente Thuram, Milik c’è. Presenti i rientranti Douglas Luiz, Arthur, Rugani, Joao Mario e Rouhi; fuori solo Pedro Felipe. Salgono da Next Gen Owusu, Durmisi, Gil, Licina, Oboavwoduo e Van Aarle Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata All’interno della lista si registrano tuttavia tre assenti rispetto al totale dei calciatori che si stanno attualmente allenando presso il centro sportivo della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Basilea: 3 assenti e tanti giovani. Ci sono Douglas Luiz e Arthur

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