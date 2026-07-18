Pagelle Basilea Juve | rinascita Douglas Luiz? Perin decisivo due sorprese bellissime nella ripresa E Arthur…TOP E FLOP
Durante l'amichevole tra Basilea e Juventus, il portiere ha parato un rigore e si è distinto per alcune uscite decisive. Due giocatori sono entrati nella ripresa e hanno impressionato positivamente, regalando sorprese ai tifosi. Un centrocampista ha mostrato miglioramenti rispetto alle prestazioni precedenti, mentre un altro ha avuto un rendimento sotto la media. La partita ha visto anche un giocatore che ha deluso, ricevendo una valutazione bassa.
di Marco Baridon Pagelle Basilea Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima amichevole pre-campionato dei bianconeri. (inviato al St. Jakob-Park di Basilea) – Pagelle Basilea Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima amichevole pre-campionato dei bianconeri Primo tempo La prima frazione di gioco si è conclusa sullo 0-0, evidenziando una buona tenuta difensiva della Juventus. Gatti e Kelly hanno retto l’urto al centro della difesa, non permettendo all’attacco svizzero di penetrare con facilità all’interno dell’area di rigore. Protezione efficace per Di Gregorio, attento nel neutralizzare le uniche due palle gol scoccate dal Basilea, tra cui una punizione velenosa dal limite di Shaqiri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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