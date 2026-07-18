Pagelle Basilea Juve | rinascita Douglas Luiz? Perin decisivo due sorprese bellissime nella ripresa E Arthur…TOP E FLOP

Notizia in breve

Durante l'amichevole tra Basilea e Juventus, il portiere ha parato un rigore e si è distinto per alcune uscite decisive. Due giocatori sono entrati nella ripresa e hanno impressionato positivamente, regalando sorprese ai tifosi. Un centrocampista ha mostrato miglioramenti rispetto alle prestazioni precedenti, mentre un altro ha avuto un rendimento sotto la media. La partita ha visto anche un giocatore che ha deluso, ricevendo una valutazione bassa.