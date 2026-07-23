Trump non vuole lasciare il palco dopo la finale dei Mondiali | Rodri è costretto ad accompagnarlo via davanti a tutti

Durante la cerimonia di premiazione della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, l’ex presidente degli Stati Uniti si è rifiutato di lasciare il palco. Un giocatore è stato costretto ad accompagnarlo via, davanti a tutti. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media e ha interrotto il normale svolgimento dell’evento. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina doveva essere il momento culminante di una competizione epica, ma la cerimonia di premiazione è stata oscurata da un episodio che ha fatto il giro del mondo. Dopo la vittoria per 1-0 delle Furie Rosse, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è diventato protagonista involontario di una scena che ha lasciato interdetti giocatori, dirigenti e tifosi. Difatti Trump, insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino, ha consegnato la Coppa del Mondo al capitano spagnolo Rodri. Fin qui, tutto secondo protocollo, ma appena il trofeo è passato nelle mani del centrocampista del Manchester City, invece di lasciare spazio ai festeggiamenti della squadra vincitrice, il tycoon è rimasto sul palco. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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TRUMP ALLONTANATO DAL PALCO DOPO LA VITTORIA DELLA SPAGNA AI MONDIALI La Spagna aveva appena vinto

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