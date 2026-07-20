Gli passa davanti e… Mondiali Trump umiliato davanti a tutti | il gesto del campione argentino

Durante la finale dei Mondiali di calcio 2026 allo stadio MetLife di New York, un campione argentino ha passato davanti a un uomo seduto in tribuna, suscitando attenzione. La partita si è conclusa con un risultato di alto livello sportivo, mentre sul piano istituzionale sono state registrate tensioni emotive e politiche. Il gesto del giocatore ha attirato numerosi commenti sui social e nei media, senza che siano state rese note ulteriori reazioni ufficiali.

La finalissima dei Mondiali di calcio 2026, andata in scena nella suggestiva e maestosa cornice del MetLife Stadium di New York, ha regalato uno spettacolo sportivo di altissimo livello ma anche un epilogo istituzionale denso di forti tensioni emotive, politiche e mediatiche. Sul terreno di gioco, la nazionale spagnola è riuscita a imporsi di misura sull’Argentina con il punteggio finale di 1-0 maturato durante i tempi supplementari, grazie a una rete decisiva messa a segno dall’attaccante Ferran Torres. Tuttavia, oltre all’esito agonistico che ha decretato il trionfo delle Furie Rosse, a catturare l’attenzione del pubblico globale e dei media internazionali sono stati i concitati avvenimenti verificatisi durante la solenne cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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