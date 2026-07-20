Cosa ha fatto a Trump Mondiali | il calciatore spagnolo choc al momento della premiazione dopo la finale Tutti gelati

Durante la premiazione del Mondiale 2026, il calciatore spagnolo Borja Iglesias ha rivolto un saluto al presidente degli Stati Uniti, attirando l’attenzione di televisioni e social network. L’episodio si è verificato mentre i giocatori passavano sul palco dopo la vittoria della Spagna. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato fornito in merito.

La celebrazione per il Mondiale 2026 vinto dalla Spagna è stata segnata anche da un episodio avvenuto durante la premiazione. Al passaggio dei giocatori sul palco, il saluto di Borja Iglesias al presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attirato l’attenzione di televisioni e social network. Borja Iglesias e il saluto a Donald Trump. L’attaccante del Celta Vigo, tra i calciatori della nazionale spagnola campione del mondo, era già al centro dell’attenzione prima della finale. Nei giorni precedenti, infatti, era emersa la curiosità sul suo comportamento in occasione dell’incontro con Trump, presente alla cerimonia insieme ad altre autorità. Le immagini mostrano Iglesias salire sul palco e stringere rapidamente la mano al presidente statunitense. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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