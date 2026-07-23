trump minaccia i ponti iraniani e concede il nucleare ai sauditi

Un dirigente statunitense ha annunciato la possibilità di attacchi contro infrastrutture civili, comprese centrali elettriche, in Iran. Contestualmente, ha autorizzato l’implementazione di un progetto di fornitura di materiale nucleare ai paesi alleati.

Il leader americano pronto ad attaccare infrastrutture civili, centrali elettriche incluse. E dà il via libera al progetto degli alleati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana in una notte: il conto alla rovescia e l'ultimatum

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