Iran Trump minaccia l’escalation | sottomarino nucleare a Gibilterra

Il governo statunitense ha annunciato che un sottomarino nucleare si trova attualmente a Gibilterra, in un gesto che ha suscitato preoccupazioni sulla possibilità di un’escalation nelle tensioni in Medio Oriente. Nel frattempo, si registrano segnali di una crescente pressione diplomatica e militare nella regione, con alcuni paesi vicini che hanno preso posizioni più ferme nei confronti dell'Iran. La situazione rimane complessa e in evoluzione, mentre si attendono sviluppi sugli incontri diplomatici in programma.

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