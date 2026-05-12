Iran minaccia nucleare | Arricchiremo l’uranio se attaccati Trump certo | la guerra finirà presto

Il clima tra Iran e Stati Uniti si mantiene teso, con le autorità iraniane che ribadiscono la volontà di arricchire l’uranio al 90% in caso di attacco militare. Il portavoce di una commissione parlamentare iraniana ha scritto su X che, in presenza di un’aggressione, l’Iran proseguirà con il potenziamento del suo programma nucleare. Nel frattempo, un ex presidente statunitense ha affermato che il conflitto potrebbe concludersi a breve.

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Roma, 13 maggio 2026 – Le armi restano silenti, ma salgono i toni della retorica. Teheran torna a minacciare gli Stati Uniti con il portavoce della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, Ebrahim Rezaei che su X scrive: “Se ci attaccherete arricchiremo l’uranio fino al 90%”. Non a caso ha indicato esattamente la percentuale necessaria per costruire una bomba atomica. Gli fa eco il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei: “Chiunque osi mettere piede sul suolo iraniano subirà gravi danni”. https:www.quotidiano.netvideoesteritrump-risposta-iran-totalmente-inaccettabile-il-13-in-cina-da-xi-ybjbs1su Pronta la replica del presidente Donald Trump: “Non possiamo permettere all’Iran di avere un’arma nucleare perché la userebbero e sarebbe una tragedia inimmaginabile”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, minaccia nucleare: “Arricchiremo l’uranio se attaccati”. Trump certo: la guerra finirà presto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran e bomba atomica: la minaccia nucleare imminente di cui parla Trump è reale Notizie correlate Usa-Iran ai ferri corti. Teheran: se attaccati arricchiremo uranioStati Uniti e Iran si scambiano minacce reciproche dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump: “La guerra finirà molto presto. Se l’Iran ferma il petrolio la colpiremo 20 volte più forte”Il presidente degli Stati Unti Donald Trump prevede che la guerra contro l’Iran finirà “molto presto”, anche se non entro questa settimana.