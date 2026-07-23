Trump frena sul nucleare all’Arabia Saudita | Ok solo se riconosce Israele Esulta Netanyahu

Donald Trump ha dichiarato che l’Arabia Saudita potrà sviluppare un programma nucleare civile solo se riconoscerà Israele. Questa condizione è stata posta durante un intervento pubblico, riferendo le decisioni di Washington riguardo all’accordo energetico annunciato mercoledì con Riad. La notizia ha suscitato reazioni, con il primo ministro israeliano che ha espresso soddisfazione.

L’Arabia Saudita potrà sviluppare un programma nucleare, ma soltanto per uso civile e a condizione che riconosca lo Stato di Israele. Lo ha precisato Donald Trump, intervenendo per la prima volta sull’accordo energetico annunciato mercoledì da Washington con Riad. «L’accordo sul nucleare civile (non ci sarà alcun arricchimento del materiale!) tra Usa e Arabia Saudita sarà approvato, ma sarà del tutto vincolato all’adesione dell’Arabia Saudita ai prestigiosi Accordi di Abramo », ha scritto il presidente Usa sul suo social Truth. Lanciati da Trump nel suo primo mandato, gli Accordi di Abramo sono una serie di trattati con cui alcuni Paesi arabi – Emirati Arabi, Bahrein, poi anche Sudan e Marocco – hanno accettato di normalizzare le loro relazioni con Israele, in cambio di investimenti economici. 🔗 Leggi su Open.online

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TRUMP Y EL NUEVO ORDEN EN ORIENTE MEDIO: ¿Alianza secreta entre Arabia Saudí e Israel contra Irán

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