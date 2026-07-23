Trump approva l’accordo sul nucleare che potrebbe consentire all’Arabia Saudita di arricchire l’uranio

L'ex presidente ha dato il suo consenso a un accordo con l’Arabia Saudita che permette al paese di arricchire l’uranio per un programma nucleare civile. L’intesa potrebbe consentire al regno di sviluppare capacità di arricchimento dell’uranio, senza specificare dettagli tecnici o limiti temporali. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda la possibilità di rafforzare l’uso civile dell’energia nucleare nel regno. Nessuna informazione è stata fornita sulla durata o le condizioni dell’accordo.

Trump ha approvato un accordo con l’Arabia Saudita che potrebbe potenzialmente fornire al regno la capacità di arricchimento dell’uranio per il suo programma nucleare civile. L’accordo dovrebbe avere una durata di 30 anni e coinvolgere aziende statunitensi nello sviluppo del programma. L’intesa potrebbe consentire la costruzione di un impianto di arricchimento dell’uranio in Arabia Saudita, a seguito di uno studio congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Tuttavia, l’accordo, che dovrebbe essere sottoposto al Congresso per l’esame, potrebbe incontrare resistenze da parte dei legislatori, i quali temono che aiutare l’Arabia Saudita a realizzare il suo desiderio di lunga data di arricchire il proprio uranio possa aprire la strada a nuove fasi di proliferazione e competizione nucleare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Trump approves nuclear agreement that may allow Saudi Arabia to enrich uranium

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