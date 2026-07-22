Il presidente degli Stati Uniti ha dato il via libera a un accordo con l’Arabia Saudita che consentirebbe al regno di arricchire l’uranio per scopi civili. L’intesa potrebbe anche permettere a Riad di sfuggire alle ispezioni dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. L’accordo riguarda la possibilità di sviluppare capacità nucleari senza dover rispettare pienamente le verifiche internazionali. La decisione è stata annunciata ufficialmente dal governo statunitense.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha autorizzato un accordo nucleare con l’Arabia Saudita, che potrebbe permettere al regno di arricchire l’uranio per i propri reattori civili. Una mossa capace di ridisegnare gli equilibri politici nella regione e non solo. Cosa prevede l’accordo nucleare saudita Non si tratta di una semplice intesa diplomatica, per quanto i risvolti economici siano imponenti. Parliamo di un patto della durata di 30 anni che promette di iniettare miliardi di dollari nelle casse dell’industria nucleare americana, includendo persino la potenziale costruzione di un impianto di arricchimento dell’uranio sul suolo saudita, a patto che uno studio congiunto ne confermi la reale necessità. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Trump autorizza un accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita: così Riad potrebbe arricchire l’uranio e sfuggire alle ispezioni dell’AIEA

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Trump Claims Historic Iran Nuclear Deal Approved By All Parties

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