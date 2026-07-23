Truffa del rinnovo Spid tra e-mail e finto operatore | così rubano tutti i dati degli italiani
Una truffa legata al rinnovo dello Spid sfrutta email apparentemente ufficiali e chiamate da falsi operatori. Le vittime ricevono messaggi che richiedono l’inserimento di dati personali, spesso con link che portano a siti falsi. I criminali raccolgono così informazioni sensibili, come credenziali di accesso e dati identificativi. La frode si diffonde attraverso comunicazioni che sembrano provenire da enti pubblici o servizi digitali affidabili.
Mai abbassare la guardia, neanche quando si ricevono messaggi di posta elettronica da quelli che sembrerebbero enti certificati. I criminali informatici stanno utilizzando il nome dello Spid per convincere gli utenti a consegnare volontariamente le proprie credenziali di accesso a uno dei dispositivi di identificazione digitale più utilizzati in Italia. Vanno allertati soprattutto quei cittadini meno abituati a riconoscere i tentativi di frode online. Tuttavia, questa modalità rischia di ingannare anche chi ha maggiore dimestichezza con gli strumenti digitali. Il messaggio fa leva sul timore di disattivazione dello Spid, un fatto reale che coinvolge milioni di italiani in questi mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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