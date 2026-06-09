Truffa del finto operatore di polizia | due giovani finiscono in manette

Due giovani sono stati arrestati a Lucca con l’accusa di aver partecipato a una truffa telefonica, nota come “finto operatore di polizia”. La telefonata, ripetuta nel tempo, annunciava un familiare in difficoltà e chiedeva di consegnare denaro e gioielli. Gli investigatori hanno identificato i sospetti e proceduto all’arresto, sequestrando alcuni oggetti ritenuti collegati alle truffe. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti.

Lucca, 9 giugno 2026 – La telefonata era sempre la stessa: un familiare coinvolto in gravi guai e la necessità di consegnare denaro e gioielli. Un copione purtroppo noto, che questa volta però si è interrotto prima del colpo finale grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. È il bilancio di un’operazione che sabato scorso ha portato all’arresto di due uomini, accusati di aver tentato una serie di truffe ai danni di persone anziane tra Lucca, Barga e Cascina (Pisa). In carcere sono finiti un 27enne di origine algerina e un 37enne italiano, entrambi residenti in provincia di Napoli, disoccupati e senza precedenti penali. L’accusa è di tentata truffa aggravata in concorso. Tutto è iniziato intorno alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Truffa e furto: un arresto e due denunce

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