Truffa al parroco | smascherata la banda del finto operatore bancario

Una banda di quattro persone è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di aver truffato un parroco fingendosi un operatore bancario. Secondo quanto ricostruito, i membri della banda sono riusciti a convincere il parroco attraverso conversazioni telefoniche, spacciandosi per rappresentanti di un istituto di credito. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei sospettati, che sono stati fermati in diverse località. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia del parroco stesso.

? Punti chiave Come ha fatto il finto operatore a convincere il parroco?. Chi sono i quattro membri della banda arrestati dai Carabinieri?. Quali indizi hanno permesso di risalire al conto dei truffatori?. Perché i piccoli borghi sono diventati il bersaglio di questa banda?.? In Breve Truffa da 5.000 euro avvenuta lo scorso marzo tramite finto operatore Carifermo.. Quattro pregiudicati di Bari, Napoli e Pakistan denunciati dai Carabinieri di Pedaso.. Indagini tecniche su tabulati e conti correnti hanno permesso il sequestro dei proventi.. Il raggiramento ha colpito il parroco di Montefiore dell’Aso tramite chiamata telefonica.. I Carabinieri della Stazione di Pedaso hanno smascherato una banda di quattro truffatori dopo che un parroco di Montefiore dell’Aso è stato raggirato con un finto bonifico da quasi 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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