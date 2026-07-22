A Parigi, lunedì 20 luglio, è stato trovato morto a casa sua un uomo di 50 anni. La vittima, conosciuta come agente di modelle, era stata coinvolta in accuse di traffico di esseri umani. Era inoltre legato a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense condannato per sfruttamento sessuale di minorenni e morto in carcere nel 2019. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso.

A Parigi la sera di lunedì 20 luglio è stato trovato morto a casa sua Daniel Siad, un agente di modelle noto per aver avuto rapporti con Jeffrey Epstein, il famoso finanziere statunitense condannato per aver sfruttato sessualmente ragazze minorenni e suicidatosi in carcere nel 2019. La notizia della morte di Siad è stata confermata dalla procura di Nanterre, una città vicino a Parigi, soltanto mercoledì. In Francia Siad era indagato per traffico di esseri umani, ma non era ancora stato interrogato dalla polizia (questo caso non era legato alla vicenda di Epstein). Nel corso del tempo Said aveva ricevuto anche altre accuse, tra cui quella di stupro da parte di una modella svedese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Parigi è stato trovato morto Daniel Siad, agente di modelle accusato di traffico di esseri umani e vicino a Jeffrey Epstein

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A PARIGI trovato MORTO DANIEL SIAD, il presunto reclutatore del pedofilo JEFFREY EPSTEIN

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