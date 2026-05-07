Il biglietto d’addio di Jeffrey Epstein | Indagato per mesi non hanno trovato niente!!!

Un giudice federale negli Stati Uniti ha reso pubblico un biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima del suo decesso. Nel documento, Epstein afferma di essere stato indagato per mesi senza che venissero trovate prove contro di lui. La comunicazione è stata resa nota in occasione di un procedimento legale che coinvolge le circostanze del suo suicidio. Il testo del biglietto è ora accessibile al pubblico.

Un giudice federale in Usa ha reso pubblico un biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima del suicidio. Nella presunta lettera di suicidio c’è scritto tra l’altro: «È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio». Il finanziere pedofilo è stato trovato morto nella sua cella a Manhattan nell’ agosto 2019. La lettera, scritta a mano, sarebbe stata trovata dal suo ex compagno di cella, l’ex agente di polizia Nicholas Tartaglione, condannato per omicidio. Il giudice distrettuale statunitense Kenneth Karas, che ha presieduto il caso Tartaglione, ha reso pubblico il documento in seguito a una richiesta del New York Times, che ne aveva riportato l’esistenza la settimana scorsa.🔗 Leggi su Open.online

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