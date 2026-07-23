Trovato morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno un 33enne originario di Lucera Lavorava come cameriere e cantava

Da noinotizie.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un uomo di 33 anni è stato trovato il 20 luglio vicino al porto di Ibiza. Originario di Lucera, lavorava come cameriere e aveva anche una passione per il canto. Il cadavere, scoperto nel giorno del suo compleanno, è stato sottoposto a un’autopsia che non ha ancora fornito i risultati. Non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulle circostanze del ritrovamento.

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Francesco Forzieri è stato trovato morto nei pressi del porto di Ibiza. Eseguita l’autopsia se ne attendono i risultati. Non vi sono molti particolari rispetto al rinvenimento e alle condizioni del cadavere rinvenuto il 20 luglio. Il 33enne originario di Lucera lavorava come cameriere nella località spagnola e svolgeva anche la sua attività di cantante.     L'articolo Trovato morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno un 33enne originario di Lucera Lavorava come cameriere e cantava proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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