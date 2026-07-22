Il corpo di Francesco Forzieri, 33 anni, è stato trovato senza vita a Ibiza nel giorno del suo compleanno. Il cameriere originario di Lucera, residente da tempo a San Benedetto del Tronto, è stato scoperto senza vita in una località dell’isola spagnola. Le autorità hanno disposto un’autopsia per determinare le cause del decesso. La notizia ha suscitato sorpresa tra amici e familiari.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera, in provincia di Foggia, e da tempo residente a San Benedetto del Tronto, nell’Ascolano. Il giovane sarebbe stato trovato senza vita nelle acque del porto di Ibiza nel giorno del suo compleanno. Morte Francesco Forzieri a Ibiza, cosa è successo Come riporta La Repubblica, il corpo di Francesco Forzieri sarebbe stato individuato nella mattina di lunedì 20 luglio, attorno alle 4:30, mentre galleggiava in una banchina della zona di Es Botafoc. L’ipotesi iniziale sarebbe che il decesso possa essere avvenuto per annegamento, ma saranno gli accertamenti tecnici e l’esame autoptico a stabilire con precisione cosa sia successo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesco Forzieri trovato morto a Ibiza nel giorno del compleanno, mistero sul decesso del cameriere 33enne

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Ibiza, Francesco Forzieri trovato morto in mare nel giorno del 33° compleanno

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