Cameriere italiano trovato morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno Chi era Francesco Forzieri | la passione per l’hip hop il dolore di famiglia e amici
Un uomo italiano di 33 anni è stato trovato morto a Ibiza nella mattina di lunedì 20 luglio, giorno del suo compleanno. La notizia è stata confermata dal fratello, che si trovava sull’isola dopo aver appreso la notizia. La vittima lavorava come cameriere e aveva una passione per l’hip hop. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia sta indagando sulla vicenda.
Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza nella mattina di lunedì 20 luglio, giorno del suo compleanno. La notizia è stata confermata all’ANSA dal fratello Antonio, 38 anni, partito per l’isola spagnola dopo aver appreso del decesso. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, Francesco viveva a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e da maggio si trovava nella rinomata località turistica per la stagione estiva, dove lavorava come cameriere. «Lo abbiamo scoperto grazie a un amico. Voleva fargli gli auguri ma hanno risposto gli agenti». Il corpo è stato individuato nei pressi del ristorante “I Rigatoni”. 🔗 Leggi su Open.online
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