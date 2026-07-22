Cameriere italiano trovato morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno Chi era Francesco Forzieri | la passione per l’hip hop il dolore di famiglia e amici

Notizia in breve

Un uomo italiano di 33 anni è stato trovato morto a Ibiza nella mattina di lunedì 20 luglio, giorno del suo compleanno. La notizia è stata confermata dal fratello, che si trovava sull’isola dopo aver appreso la notizia. La vittima lavorava come cameriere e aveva una passione per l’hip hop. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia sta indagando sulla vicenda.