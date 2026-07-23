Tropea morto bimbo di un anno | ipotesi batterio killer fasciatoi infettati

Un bambino di un anno è morto in un asilo nido privato a Tropea. Altri quattro bambini dello stesso asilo sono stati ricoverati, con tre dimessi e uno ancora in ospedale. Le autorità ipotizzano un batterio killer, e si stanno verificando possibili fonti di infezione, tra cui i fasciatoi della struttura. La procura ha avviato indagini per chiarire le cause del decesso e le condizioni dei bambini ricoverati.

Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. Tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un’indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma, per poter poi disporre l’autopsia. Secondo quanto riporta Il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. Cinque di loro sono stati poi ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Tragedia a Catanzaro, bimbo di un anno muore in ospedale: altri 4 ricoverati

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