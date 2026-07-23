Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale a Catanzaro. Quattro altri bambini dello stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi analoghi. Secondo fonti sanitarie, si sospetta un'infezione da batterio, con possibili contaminazioni sul fasciatoio. La procura ha aperto un’indagine e sono in corso analisi per chiarire le cause.

Dramma a Catanzaro. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Tre sono stati dimessi uno è ancora ricoverato a Catanzaro. Il piccolo originario di Zungri, Alessio Pio, è stato ricoverato allo Jazzolino di Vibo Valentia il 17 luglio scorso e poi trasferito il 21 in gravissime condizioni a Catanzaro, dove è morto nella serata di ieri, mercoledì 22 luglio. L'inchiesta Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati. «Batterio killer e contaminazione sul fasciatoio»

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