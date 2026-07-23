Un bambino di un anno e mezzo è deceduto all’ospedale di Catanzaro. Altri quattro bambini dello stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Si ipotizza un’infezione batterica. Le autorità sanitarie stanno conducendo accertamenti. La struttura scolastica è stata chiusa temporaneamente.

Un bambino di un anno e mezzo è morto all’ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi analoghi. È quanto emerge dalle prime informazioni raccolte da fonti sanitarie, secondo cui tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di un’infezione riconducibile a un batterio. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme sulle cause dei malori e bisognerà attendere gli esiti degli esami. Tre dei quattro bambini ricoverati sono stati dimessi dopo le cure ricevute, mentre uno resta ancora ricoverato nell’ospedale del capoluogo calabrese, dove i medici continuano a monitorarne le condizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di un anno e mezzo muore a Catanzaro, ricoverati altri 4 piccoli dello stesso asilo: ipotesi infezione batterica

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