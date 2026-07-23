Catanzaro bimbo di 18 mesi morto in ospedale Altri 4 piccoli ricoverati | erano tutti nello stesso asilo

Un bambino di 18 mesi è deceduto in ospedale a Catanzaro. Altri quattro bambini, tutti frequentanti lo stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi simili, sospettati di un'infezione batterica. La causa del decesso e la natura dei sintomi sono ancora in fase di accertamento. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e indagando sulla possibile origine dell'infezione.

Un bimbo di un anno e mezzo è morto all’ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Presentata una denuncia dai genitori. Dei bambini che sono stati ricoverati tre sono stati dimessi, mentre uno è ancora ricoverato. Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta. I genitori hanno infatti presentato denuncia in Questura e la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e disporrà nelle prossime ore l’autopsia. 🔗 Leggi su Open.online

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