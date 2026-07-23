Treviglio parcheggi più verdi contro caldo e allagamenti | mozione in Consiglio per rendere obbligatorie le superfici drenanti

In un Consiglio comunale, è stata presentata una mozione per rendere obbligatorie le superfici drenanti nei parcheggi pubblici. La proposta prevede l’installazione di parcheggi con materiali che favoriscono il deflusso dell’acqua, l’incremento di aree alberate per offrire ombra e, dove possibile, l’utilizzo di rain garden per assorbire le acque piovane. L’obiettivo è ridurre i rischi di allagamenti e mitigare gli effetti del caldo estivo.

Treviglio. Parcheggi realizzati con superfici drenanti, più alberi per garantire ombra e, dove possibile, rain garden per favorire l’assorbimento dell’acqua piovana. È questa la strada indicata da una mozione che approderà in consiglio comunale a Treviglio, con l’obiettivo di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e limitare, così, il rischio di allagamenti e isole di calore. Il documento, sottoscritto dai consiglieri di minoranza Laura Rossoni, Matilde Tura, Erik Molteni, Federico De Ponti, Mariagrazia Morini e Gianluca Pignatelli, si lega all’aumento delle ondate di calore e dagli episodi di piogge intense che negli ultimi anni hanno interessato il territorio cittadino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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