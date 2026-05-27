Consiglio regionale mozione contro il caro Rc auto e per l' abolizione del pedaggio in Tangenziale
Il consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità una mozione che chiede di affrontare il problema delle tariffe alte delle assicurazioni Rc auto, in particolare in provincia di Napoli. La mozione invita la giunta regionale a portare la questione all’attenzione del governo nazionale. Inoltre, si chiede l’abolizione del pedaggio in Tangenziale. La decisione è stata presa con il consenso di tutti i presenti.
Il consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità una mozione sul caro assicurazioni. Il testo impegna la giunta regionale a portare all'attenzione del governo nazionale il tema delle tariffe Rca, che in Campania - e in particolare in provincia di Napoli - restano tra le più alte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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