Lo sciopero dei treni nazionali si svolgerà dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio. L'agitazione è indetta da vari operatori ferroviari, tra cui il Gruppo FS e le compagnie Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durante questo periodo, sono previsti disservizi e possibili cancellazioni di corse. La giornata di venerdì sarà interessata anche da lavori ferroviari a Firenze, che potrebbero ulteriormente influenzare i servizi di trasporto.

Firenze, 23 luglio 2026 – Inizia alle 21 di giovedì 23 luglio e termina alle 21 di venerdì 24 luglio lo sciopero dei treni nazionale indetto da Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni – informano da Trenitalia – possono subire cancellazioni o variazioni. Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero Per quanto riguarda il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Elenco treni garantiti in Toscana nei giorni feriali Da ricordare che lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Lanazione.it - Treni: sono giorni bollenti. Prima lo sciopero, poi i lavori a Firenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treni, lavori ferroviari a Firenze, guasto in stazione centrale a Milano, ritardi e cancellazioni, problema poi rientratoFino al 10 luglio, i treni tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella sono sospesi per lavori ferroviari.

Treni, nuovi lavori a Firenze a luglio: percorsi cambiati e tempi più lunghi in 9 giorni per chi viaggia tra Nord e SudA luglio, il traffico ferroviario nella zona di Firenze subirà interruzioni di circa nove giorni, suddivise in due fasi.

Argomenti più discussi: Meteo, prosegue il caldo estremo. Quando finisce l'ondata di calore?; Caldo record, treni bloccati e acqua razionata: cosa sta succedendo in Italia.

Treni: sono giorni bollenti. Prima lo sciopero, poi i lavori a FirenzeDal 27 al 30 luglio personale comunale e volontari presenti nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte per supportare i passeggeri, fornire informazioni e distribuire acqua in caso di nece ... lanazione.it

Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanzia ... tg24.sky.it

A rivederci Mantova, dove la temperatura raggiunge il punto di ebollizione del vino e l’andatura del treno in uscita coincide con i valori pressori del momento. Sono state 12 ore intensamente bollenti. (Ieri c’era pieno di zanzare. Vediamo se arrivano anche qui) x.com