A luglio, il traffico ferroviario nella zona di Firenze subirà interruzioni di circa nove giorni, suddivise in due fasi. Durante questo periodo, sarà rimosso un ponte stradale e installato uno nuovo, causando modifiche ai percorsi e un aumento dei tempi di viaggio tra Nord e Sud. Le operazioni di sostituzione del cavalcaferroviaria coinvolgono la sospensione del servizio e cambiamenti nelle rotte ferroviarie. La chiusura temporanea interessa il nodo ferroviario della città e le tratte che collegano le due aree.

Quasi nove giorni di stop, divisi in due tranche, per rimuovere un ponte e varare quello nuovo. Non sarà una un luglio semplice per il nodo ferroviario di Firenze, a causa dei lavori di sostituzione del cavalcaferroviaria stradale Ponte al Pino. L’opera, realizzata da Rete ferroviaria italiana, rappresenta “un intervento significativo per il rinnovo e il potenziamento della sicurezza di un’infrastruttura” che collega il centro di Firenze con l’area di Campo di Marte, spiega l’azienda illustrando il piano di quei giorni che rientra in un più ampio quadro di interventi già illustrati nelle scorse settimane per preparare i passeggeri agli eventuali disagi ai quali andranno incontro a causa dei cantieri, in molti casi legati ai lavori previsti dal Pnrr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Treni, nuovi lavori a Firenze a luglio: percorsi cambiati e tempi più lunghi in 9 giorni per chi viaggia tra Nord e Sud

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