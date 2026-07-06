Fino al 10 luglio, i treni tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella sono sospesi per lavori ferroviari. A Milano, un guasto alla stazione centrale ha causato ritardi fino a un'ora e cancellazioni. La situazione si è poi normalizzata, ma la settimana ha visto molti pendolari affrontare disagi e ritardi significativi.

Stop fino al 10 luglio tra le due stazioni fiorentine, Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, in Lombardia ritardi fino a un’ora Una settimana difficile per chi si sposta in treno è iniziata tra Firenze e Milano. Dalle 23 di domenica 5 luglio è scattata l'interruzione della tratta ferr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Treni, lavori ferroviari a Firenze, guasto in stazione centrale a Milano, ritardi e cancellazioni, problema poi rientrato

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