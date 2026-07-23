Musica, teatro, videoarte e scultura che dialogano lontano dagli smartphone. Mille persone in piazza Duomo affascinate dal connubio tra la "Traviata" di Giuseppe Verdi e le sculture di Igor Mitoraj proiettate sulla facciata del Duomo (nella foto). Ha raccolto applausi l’evento promosso dall’associazione " Riaccendi il sorriso " in collaborazione con l’Atelier Mitoraj e il patrocinio di Provincia, comuni di Pietrasanta, Camaiore, Massarosa, Seravezza e Forte dei Marmi, Fondazione Terre Medicee e Giovanisì Regione. La serata, aperta con l’Inno d’Italia, ha esaltato le performance di orchestra, coro, ballerini e cantanti lirici, e il lavoro di direttori, registi, scenografi, lighting designer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Traviata-Mitoraj, che magia. Mille persone in piazza Duomo

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