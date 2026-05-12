Entro l’estate, la città di Lecce introdurrà mille nuovi mezzi elettrici destinati a migliorare la mobilità urbana. La nuova flotta multimodale sarà a impatto zero e mira a favorire spostamenti più sostenibili. Tuttavia, alcune aree centrali, come piazza Duomo e Sant’Oronzo, rimarranno interdette all’uso di questi mezzi. La novità riguarda l’adozione di veicoli elettrici in città, ma con restrizioni nelle zone più affollate.

Entro l’estate Lecce riaccenderà la sua mobilità sostenibile con una nuova flotta multimodale a impatto zero. Non solo monopattini elettrici, ormai presenza fissa in città, ma anche e-bike e scooter elettrici. Il servizio funzionerà in modalità “free floating”: mezzi disponibili ovunque, da prelevare e lasciare in punti diversi della città, per garantire spostamenti rapidi e flessibili a residenti e turisti. Da Palazzo Carafa e dal Comando di Polizia locale, però, assicurano che «gli errori del passato non si ripeteranno». Per fermare il fenomeno dei mezzi abbandonati senza regole, il nuovo piano introduce severe “No Parking Zone” e criteri rigidi per salvaguardare decoro urbano e sicurezza.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Arrivano mille nuovi mezzi elettrici: ma off-limits piazza Duomo e Sant'Oronzo

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