A Trento, circa mille persone si sono radunate in piazza per manifestare contro la realizzazione di un nuovo centro a Piedicastello. La protesta si è concentrata sulle modalità di selezione delle persone che potranno essere accolte nella struttura. Sono state sollevate anche preoccupazioni riguardo all’impatto che la nuova struttura avrà sui servizi di assistenza presenti nel territorio. La questione riguarda anche i criteri che verranno adottati per decidere chi potrà usufruirne.

? Domande chiave Quali criteri useranno per decidere chi trattenere nel nuovo centro?. Come influirà la struttura sui servizi di accoglienza del territorio?. Perché i manifestanti chiedono trasparenza sulle effettive operazioni di espulsione?. Chi dovrà garantire l'accesso alle cure sanitarie e al supporto legale?.? In Breve Manifestazione sabato 16 maggio con partecipazione di circa ottanta organizzazioni diverse.. Sigle come Cgil, Cisl, Uil, M5S, Radicali e PD hanno coordinato il corteo.. Associazioni come Anpi, Arci, Libera, Acli e Giuristi democratici hanno aderito alla protesta.. Timori per riduzione posti accoglienza e impatto sui servizi territoriali di Piedicastello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, mille persone in piazza: no al nuovo centro a Piedicastello

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