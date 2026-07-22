Il consigliere regionale di Forza Italia ha chiesto un aumento delle corse di trasporto pubblico per studenti e pendolari durante un consiglio dedicato alla mobilità. Ha sottolineato che nelle aree interne si rivendica il rispetto del diritto alla mobilità, senza chiedere privilegi. La discussione si è concentrata sulla necessità di migliorare i servizi di trasporto per garantire accesso e continuità nelle aree più isolate.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Le aree interne non chiedono privilegi, ma il rispetto di un diritto fondamentale: quello alla mobilità ”. È quanto ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico intervenendo nel Consiglio regionale monotematico dedicato ai trasporti e alla mobilità. Nel suo intervento Errico ha posto al centro la situazione della linea ferroviaria Napoli-Benevento via Cancello, definendola “ il simbolo di una gestione che ha fallito ”. “ In questi anni – ha affermato- abbiamo assistito ad annunci, inaugurazioni e passerelle, mentre i pendolari continuavano a fare i conti con ritardi, interruzioni e incertezze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasporti, Errico (FI): “Più corse per studenti e pendolari”

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