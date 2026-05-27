Venerdì nero per i pendolari | sciopero dei trasporti il 29 maggio

Venerdì 29 maggio si terrà uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato da due sindacati. La protesta coinvolge i servizi di trasporto e può causare disagi ai pendolari che devono spostarsi in quella giornata. Lo sciopero è stato annunciato e durerà un'intera giornata, senza indicare eventuali fasce orarie di garanzia.

Disagi per chi viaggia, venerdì 29 maggio: le Organizzazioni Sindacali CUB Trasporti e SGB Sindacato Generale di Base hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale della durata di 24 ore. Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica che, in caso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Trasporti: venerdì nero per i pendolari tra scioperi e lavori

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