Un tetto danneggiato dal vento forte ha causato il distacco di pezzi di eternit, che sono volati sulle abitazioni vicine. La caduta di materiali si è verificata in prossimità di case abitate, con alcuni frammenti che sono arrivati sui tetti e sui cortili. Non risultano persone ferite, ma si sono verificati danni alle coperture di alcune abitazioni. La zona è stata raggiunta dai mezzi di emergenza per verificare la stabilità delle strutture e rimuovere i detriti.

Tetto danneggiato dal forte vento, pezzi della copertura finiscono addosso alle abitazioni vicine. Quello che potrebbe sembrare un ordinario problema legato al maltempo, dopo l’ennesima prova di forza dei cambiamenti climatici che ha sferzato Ancona tra martedì pomeriggio e la notte scorsa, in realtà nasconde un problema molto più grave e stringente. Le parti del tetto sradicate dall’edificio in questione, siamo nella zona di Brecce Bianche, non erano semplici coppi, ma pezzi di eternit in pessime condizioni di mantenimento. Le foto sono assai emblematiche e mostrano centinaia di frammenti, in alcuni casi anche molto grandi, dei tetti bruciati e dunque altamente pericolosi a causa delle fibre disperse nell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trascinati dalla bufera. Volano pezzi di eternit a ridosso delle abitazioni

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