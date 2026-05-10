Centri di raccolta rifiuti a ridosso delle abitazioni Europa Verde | Grave progetti non condivisi con i residenti

Da foggiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sono stati segnalati i progetti di realizzazione di centri di raccolta rifiuti vicino alle abitazioni, con alcune critiche da parte di Europa Verde. L’associazione ha sottolineato che, sebbene i centri siano necessari per gestire meglio i rifiuti, molte iniziative sono state avviate senza coinvolgere i residenti. Europa Verde ha ribadito che ottimizzare la raccolta dei rifiuti rappresenta una priorità per la città.

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Per Europa Verde Foggia i centri comunali di raccolta sono necessari, poiché razionalizzare il ciclo dei rifiuti non è un capriccio, ma una priorità, la sintesi. “Proprio per questo, ciò che sta accadendo è ancor più difficile da accettare, con opere utili portate avanti senza informazione, senza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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