Rifiuti abbandonati e dati alle fiamme a ridosso delle abitazioni | Al buio tutto è possibile

Da foggiatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio, nella zona di via Campania ad Orta Nova, sono stati trovati rifiuti abbandonati e dati alle fiamme a pochi metri dalle abitazioni. Un incendio di rifiuti, il secondo in pochi giorni, è stato segnalato dal gruppo locale di un partito politico. Le fiamme hanno interessato rifiuti lasciati senza controllo, provocando fumo e potenziale pericolo per le case vicine. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la situazione ha generato preoccupazione tra i residenti.

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A fuoco rifiuti abbandonati a ridosso delle abitazioni. E' successo nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio, in via Campania, ad Orta Nova e a denunciare il  rogo - l'ennesimo - è il gruppo Fratelli d'Italia della cittadina dei Cinque Reali Siti. “Nei pressi di Via Campania, si è verificato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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