Rifiuti abbandonati e dati alle fiamme a ridosso delle abitazioni | Al buio tutto è possibile

Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio, nella zona di via Campania ad Orta Nova, sono stati trovati rifiuti abbandonati e dati alle fiamme a pochi metri dalle abitazioni. Un incendio di rifiuti, il secondo in pochi giorni, è stato segnalato dal gruppo locale di un partito politico. Le fiamme hanno interessato rifiuti lasciati senza controllo, provocando fumo e potenziale pericolo per le case vicine. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la situazione ha generato preoccupazione tra i residenti.

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