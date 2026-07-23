Nella notte a Triscina di Castelvetrano, uno scontro frontale tra uno scooter e una moto ha provocato una vittima di 17 anni e tre feriti. La persona deceduta viaggiava sullo scooter, mentre una ragazza di 16 anni ha riportato ferite gravi. Gli altri due feriti sono i conducenti dei due veicoli coinvolti. L’incidente si è verificato in via pubblica e le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi.

La vittima viaggiava su uno scooter che si è scontrato frontalmente con una moto a Triscina di Castelvetrano. Gravemente ferita una ragazza di 16 anni, ricoverati anche i due occupanti dell’altro mezzo Un impatto violentissimo nella notteha spezzato la vita di un ragazzo di 17 anni e provocato il ferimento di altri tre giovani.La tragedia si è consumata a Triscina, frazione balneare di Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove uno scooter e una motocicletta si sono scontrati frontalmente lungo via del Mediterraneo. Per il giovane alla guida dello scooter non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto nelle ore notturne per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Trapani, scontro frontale tra scooter e moto: muore un ragazzo di 17 anni, tre giovani feriti

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