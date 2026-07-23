Nella notte a Triscina, frazione di Castelvetrano, un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente tra uno scooter e una moto. Altre tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente stradale nella notte a Triscina, frazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Il violento impatto tra uno scooter e una moto è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni, mentre altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Il violento scontro tra scooter e moto. L’incidente si è verificato durante la notte lungo una strada di Triscina. Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e una moto si sono scontrati frontalmente, provocando conseguenze gravissime. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un diciassettenne, deceduto sul posto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Tragico incidente nella notte a Trapani: muore un ragazzo di 17 anni, tre giovani feriti

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Scontro auto-scuolabus, Asp Trapani 19 feriti tra cui 14 bambini

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