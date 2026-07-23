A Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, uno scooter e una moto si sono scontrati frontalmente. Nell’incidente, un ragazzo di 17 anni è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti e portati in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni degli altri feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Un diciassettenne è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nella frazione di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. La passeggera che era con lui, una sedicenne, è stata trasportata in codice rosso al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Il conducente della moto, un 19enne, è stato condotto all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. ll passeggero che era con lui è ricoverato all'ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e tre ambulanze del 118. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Trapani.

© Tgcom24.mediaset.it - Trapani, scontro tra moto e scooter: 17enne morto e tre giovani feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caltagirone, scontro moto 125 minibus sulla Sp 62 In Rianimazione 17 enne di Niscemi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terribile schianto a Castelvetro. Scontro tra uno scooter e una moto. Tre feriti, gravissimo un 16enne

17enne morto nello scontro tra Suv e scooter: fermato il presunto autoreDurante controlli straordinari a Forte dei Marmi, la polizia ha fermato un uomo ritenuto responsabile di un incidente notturno in cui un 17enne ha...

Temi più discussi: Scontro di moto lungo la strada tra Floridia e Solarino, morto un ragazzo di 16 anni; Un morto e tre feriti a Triscina dopo lo scontro tra uno scooter e una moto; Incidente a Torino Bertolla: schianto di un monopattino, uomo in condizioni critiche; Incidente mortale a Catania: perde la vita in siracusano.

Incidente Trapani oggi, scontro tra moto e scooter: 17enne morto e tre giovani feritiUn diciassettenne morto e altri tre giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella frazione ... msn.com

Scontro frontale tra scooter e moto nel Trapanese: morto un 17enneUn 17enne è morto in uno scontro frontale tra uno scooter e una moto in provincia di Trapani. Altri tre giovani sono rimasti feriti. meridionews.it