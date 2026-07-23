Trapani scontro tra moto e scooter | 17enne morto e tre giovani feriti

Da tgcom24.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, uno scooter e una moto si sono scontrati frontalmente. Nell’incidente, un ragazzo di 17 anni è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti e portati in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni degli altri feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

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Un diciassettenne è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nella frazione di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. La passeggera che era con lui, una sedicenne, è stata trasportata in codice rosso al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Il conducente della moto, un 19enne, è stato condotto all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. ll passeggero che era con lui è ricoverato all'ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e tre ambulanze del 118. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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