Tragico incidente nella notte a Como | morto un ragazzo di 21 anni feriti due amici
Nella notte tra venerdì e sabato a Como si è verificato un grave incidente stradale in via Nino Bixio, dove un’auto si è schiantata contro un ostacolo. A seguito dell’impatto, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita, mentre altri due giovani sono rimasti feriti. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Auto contro un ostacolo in via Nino Bixio. Drammatico incidente stradale nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio a Como, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo uno schianto avvenuto non lontano dal centro cittadino. Il ragazzo viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri due amici quando, per motivi ancora in fase di accertamento, il veicolo è finito violentemente contro un ostacolo, probabilmente un muretto. L’impatto è stato devastante e per il 21enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari, arrivati rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I soccorsi e il ricovero dei due feriti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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