Tragico incidente nella notte a Como | morto un ragazzo di 21 anni feriti due amici

Nella notte tra venerdì e sabato a Como si è verificato un grave incidente stradale in via Nino Bixio, dove un’auto si è schiantata contro un ostacolo. A seguito dell’impatto, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita, mentre altri due giovani sono rimasti feriti. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale.

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